V sežanskem domu upokojencev 166 okuženih

V sežanskem domu upokojencev so potrdili 166 okužb z novim koronavirusom med stanovalci, pozitivnih ni bilo le 12 testov. Poleg tega so okužbo potrdili še pri 20 od skupaj 110 zaposlenih. Z izbruhom okužb se spopadajo, potem ko je bil še pred 14 dnevi to eden redkih slovenskih domov brez okuženih. Dom je danes obiskal minister za delo Janez Cigler Kralj. V Sežano je prišlo 12 zdravstvenih delavcev, na pomoč je priskočilo tudi 11 pripadnikov civilne zaščite.