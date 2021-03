V sežanski osnovni šoli 377 učencev v karanteni

V Osnovni šoli Srečka Kosovela v Sežani je trenutno v karanteni 377 od 891 učencev oz. 16 do 39 oddelkov. Okužbo so potrdili pri 25 učencih. Poveljnik regijskega štava civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk meni, da so izvedli vse potrebne ukrepe za omejevanje širjenja virusa, zato v tem trenutku ni potrebe po zapiranju šole. V.d. ravnateljice Bojana Škabar je povedala, da gre za posamične okužbe v teh razredih in da le v nekaj primerih so pozneje izvedeli za novo okužbo, ki je bila potrjena že v času izolacije oddelkov.