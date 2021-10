V silovitem trčenju s tovornjakom umrl avtomobilist

Okrog 13. ure je na Pordenonskem na regionalni cesti pri Zoppoli prišlo do silovitega trčenja, v katerega sta bila vpletena tovornjak s priklopnikom in avtomobil, pri čemer sta se obe vozili prevrnili, tovornjak s priklopnikom je podrl varnostno ograjo in obtičal v obcestnem jarku. Voznik avtomobila je bil na kraju mrtev, tovornjakar pa jo je, kot kaže, odnesel brez hujših posledic.

Na kraju so bili reševalci službe 118, ki nesrečnemu vozniku avtomobila žal niso mogli več pomagati, gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče ter policisti, ki preiskujejo njene vzroke.

Gre za drugo smrtno nesrečo na cestah FJK danes, v prvi je na Videmskem ponoči izgubil življenje 19-letni mladenič.