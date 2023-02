V silovitem trčenju trije poškodovani

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ponoči okrog 23.30 posredovali v kraju Farla pri Majanu na Videmskem, kjer sta silovito trčila dva avtomobila. Trem osebam, ki so bile poškodovane, so na kraju nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so jih prepeljali v videmsko bolnišnico. Dve, ki sta utrpeli več poškodb na različnih delih telesa, so sprejeli z rumeno triažno kodo, tretjo, lažje poškodovano, pa z zeleno. Na kraju so bili gasilci, ki so nudili oporo reševalcem ter so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice. Karabinjerji so preusmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče.