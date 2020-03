V Sloveniji 12 okuženih, Bocelli odpovedan

Nocojšnji koncert Andree Bocellija v Stožicah je zaradi koronavirusa prestavljen, so sporočili organizatorji. Zaradi večjega tveganja prenosa bo minister za zdravje podpisal sklep o prepovedi večjih prireditev. Kako bo s poleti v Planici, še ni jasno. Možno, da bodo potekali brez gledalcev. Posebne ukrepe pa bodo sprejeli tudi za Metliko in okolico, kjer že odsvetujejo vsakršno druženje ljudi.

V Sloveniji so za zdaj potrdili 12 okužb s koronavirusom covid-19. V vseh primerih gre po podatkih epidemiologov za uvoz virusa v državo. Oboleli so se okužili v tujini ali zaradi stika z nekom, ki je potoval. V glavnem pa so potovali po Italiji. Testirali so 785 ljudi.

Vsi hospitalizirani okuženi so v stabilnem stanju in se nobeden ne zdravi za pljučnico ali kritičnega stanja, so povedali predstavniki NIJZ.