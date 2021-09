V Sloveniji 1364 novih okužb

V Sloveniji, kjer so danes (15. septembra) stopili v veljavo strožji ukrepi v zvezi s covidnim potrdilom, so včeraj ob 6745 PCR testiranjih potrdili 1364 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih brisov 20,2-odstoten. Umrlo je šest bolnikov s covidom-19. Opravili so še 25.661 hitrih antigenskih testov, katerih rezultate potrjujejo še s PCR testiranjem.

Hospitaliziranih je skupno 347 covidnih bolnikov, kar je 14 več kot včeraj, od teh jih 76 potrebuje intenzivno zdravljenje, pri čemer se število od včeraj ni spremenilo.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 28 in znaša 953, 14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev pa za 38 in znaša 530.