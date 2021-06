V Sloveniji 19 okužb in tri smrtne žrtve

V nedeljo so v Sloveniji ob 805 PCR testih potrdili 19 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 2,4 odstotka PCR testov. Opravljenih je bilo tudi 6674 hitrih antigenskih testov, vse pozitivne rezultate hitrih testov pa potrjujejo s PCR testiranjem. V bolnišnicah se zdravi 105 bolnikov s covidom-19 (trije več kota dan prej), 35 jih je na intenzivni negi (dva manj). Trije covidni bolniki so umrli. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je 76, kar je toliko kot dan prej.

Slovenska vlada je objavila tudi podatke o številu cepljenih prebivalcev. S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 794.068 oz. 46 odstotkov starejših od 18 let. Z drugim odmerkom pa je cepljenih 594.092 oz. 34,4 odstotka starejših od 18 let. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 529.183 oz. 60,4 odstotka, z drugim odmerkom pa je cepljenih 446.524 oz. 51 odstotkov prebivalcev, še navaja vlada.