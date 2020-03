V Sloveniji so danes do 14. ure potrdili skupno 341 okužb s koronavirusom. Od včeraj so odkrili 22 novih okužb. Opravljenih pa je bilo 10.980 testiranj, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Včeraj je bilo novih okužb 33, v sredo 13 in v torek 24.