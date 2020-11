Včeraj so v Sloveniji ob 8063 testiranjih potrdili 2226 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 27,6 odstoten in se je tako v primerjavi s ponedeljkom zvišal za 4,4 odstotka. Umrlo je 43 bolnikov, 16 manj kot ob včerajšnjem žalostnem rekordu, ko so med covidnimi bolniki zabeležili 59 smrtnih žrtev.

Hospitaliziranih je bilo 1297 bolnikov, na intenzivni negi sta bila 202 bolnika. Včeraj so iz bolnišnic odpustili 113 oseb.