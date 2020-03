V Sloveniji so v zadnjih 24 urah odkrili 20 novih okužb s koronavirusom. Do danes do 14. ure je bilo potrjenih 273 okužb. V zadnjem dnevu so opravili 875 testiranj.

Skupno je bilo do danes opravljenih 7587 testiranj, so objavili na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Za primerjavo so včeraj odkrili 34 novih okužb.