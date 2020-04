Včeraj so v Sloveniji odkrili 24 novih okužb z novim koronavirusom, opravili so 489 testiranj. Zabeležili so tudi dve smrtni žrtvi. Do včeraj je umrlo 30 okuženih s koronavirusom. Včeraj je bilo hospitaliziranih 114 ljudi, od tega jih 30 leži na oddelkih za intenzivno oskrbo. Skupno število okuženih z novim koronavirusom se je povečalo na 1021 potrjenih primerov.