V Sloveniji so v nedeljo so ob 1428 PCR testih potrdili 247 koronavirusnih okužb, delež pozitivnih PCR testov je znašal 17,3 odstotka. Umrlo je osem oseb s covidom-19. V bolnišnicah so zdravili 584 covidnih bolnikov, 104 so potrebovali intenzivno nego, 13 so jih iz bolnišnic odpustili.