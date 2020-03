V Sloveniji je do danes potrjenih 442 primerov okužbe s koronavirusom. Od včeraj so odkrili 28 novih okužb. Skupno so doslej opravili 13.812 testiranj. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je hospitaliziranih 32 bolnikov, osem se jih zdravi na oddelku intenzivne terapije, je sporočila vlada. V Mariborskem UKC pa je hospitaliziranih 11 bolnikov. Dva se zdravita na intenzivni enoti, oba sta že bila intubirana, so sporočili iz UKC Maribor.