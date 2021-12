V Sloveniji so včeraj ob 6226 PCR testiranjih potrdili 2125 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 34,1-odstoten. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 33.527 aktivnih okužb, kar je 1500 manj kot dan prej, sedemdnevno povprečje okužb se je znižalo za 77 in znaša 1986, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa za 73 in znaša 1591.

Včeraj so opravili tudi 79.162 antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR testi.