V Sloveniji 45 novih okužb s koronavirusom

V Sloveniji so do 14. ure potrdili 141 okužb s koronavirusom covid-19, kar je 45 primerov več kot včeraj zvečer. Kot kaže, je največje povečevanje števila okužb v ljubljanski regiji, je sporočila direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Nina Pirnat. Do zdaj so opravili 4346 testiranj. V intenzivni enoti ljubljanske infekcijske klinike so trije bolniki zaradi posledic okužb s koronavirusom, vsi potrebujejo umetno predihavanje.

Pristojne službe v Sloveniji nadaljujejo ukrepe za zaustavitev javnega življenja, od ponedeljka bodo zaprte tudi šole.