Včeraj so v Sloveniji opravili 9220 PCR-testov in pri tem potrdili 3662 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 39,7 odstotka opravljenih PCR-testov. V državi je po ocenah NIJZ 45.395 aktivnih primerov okužbe. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 3269, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa 2153. V sredo so opravili tudi 70.523 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate še potrjujejo s PCR testi.