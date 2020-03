V Sloveniji so v včeraj odkrili 52 novih okužb s koronavirusom. Skupno število potrjenih okužb se je povečalo na 684. Po četrtkovem največjem skoku števila okužb v 24 urah, ko so jih ugotovili 70, se je porast malo upočasnil.

V Slovenji je bilo v petek opravljenih 1387 testov na covid-19 so sporočili z Ukoma. Do petka je bilo hospitaliziranih 90 okuženih, od teh jih je 25 bilo na intenzivni negi in jih povečini potrebuje pomoč pri dihanju.