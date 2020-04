V Sloveniji se je število oseb s potrjeno okužbo povzpelo na 897. Včeraj so odkrili 56 novih primerov okužbe, opravili pa so 1095 testov.

Hospitaliziranih je 112 bolnikov s koronavirusom, od teh jih 29 leži na oddelku za intenzivno oskrbo. Štiri osebe so odpustili iz bolnišnice. Včeraj so tudi beležili novo smrtno žrtev. Skupno je do včeraj umrlo 16 okuženih s koronavirusom.