VRegulirani ceni pogonskih goriv v Sloveniji ostajata nespremenjeni. Tako cena 95-oktanskega bencina kot cena dizelskega goriva bosta zunaj omrežja avtocest in hitrih cest tudi v prihodnjem 14-dnevnem obdobju ostali pri enem evru za liter.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.