V Sloveniji bodo trgovine ob nedeljah in praznikih zaprte

Trgovine v Sloveniji bodo ob nedeljah in praznikih zaprte. Tako je sklenil Državni zbor, ki je včeraj sprejel novelo zakona o trgovini. Trgovine ob nedeljah in praznikih ne bodo smele več poslovati, izjema bodo le manjše prodajalne na bencinskih servisih, postajališčih in v bolnišnicah ter druge manjše prodajalne, če bodo v njih na dela proste dni stregli kupcem lastniki sami ob pomoči študentov in upokojencev.

Zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih so predlagali poslanci Levice, v glasovanju pa so ga podprli tudi poslanci SDS, SD, NSi, SAB ter večji del poslancev LMŠ in Desus. Za je glasovalo 72 navzočih na seji, 13 jih je bilo proti. Novela zakona bo začela veljati 15 dni po objavi v uradnem listu.