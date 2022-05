V Sloveniji brez mask tudi v lekarne

Slovenska vlada je na današnji dopisni seji še dodatno sprostila že sicer precej omiljene epidemične ukrepe. Zaposlenim v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva tako po novem ne bo treba izpolnjevati pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT). V lekarnah pa ne bo več obvezna uporaba zaščitnih mask, so po seji sporočili z vlade. Kot so pojasnili na vladi, je omenjene spremembe predlagala strokovna skupina za covid-19, ki jo vodi Mateja Logar, glede na ugodnejšo epidemiološko sliko in značilnosti koronavirusne različice omikron.

Omenjene novosti zajema spremenjeni odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. Odlok bo pričel veljati dan po objavi v uradnem listu.

Vlada je pred tem sredi aprila odpravila obveznost nošenja zaščitnih mask v večini zaprtih javnih prostorih. Po danes sprejetih spremembah obveznost nošenja zaščitnih mask tako ostaja le še v dejavnostih zdravstva in nastanitvah socialnega varstva.

Pogoj PCT ostaja obvezen za obiskovalce v bolnišnicah in obiskovalce v nastanitvenih enotah socialnega varstva.