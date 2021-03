V Sloveniji delež pozitivnih PCR testov 16,2-odstoten

V Sloveniji so včeraj ob 5435 PCR testih potrdili 881 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 16,2 -odstoten. Opravili so tudi 21.601 hitrih antigenskih testov, čigar pozitivne izvide preverjajo s PCR testi. Umrli so štirje bolniki s covidom-19.

Hospitaliziranih je 521 bolnikov s covidom-19, deset več kot v sredo, na intenzivni negi se jih zdravi 85, eden manj. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 32 covidnih bolnikov. Sedemdnevno povprečje okužb je 780. V Sloveniji je trenutno 10.866 aktivno okuženih oseb.