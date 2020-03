Zaradi novega koronavirusa je danes umrla oskrbovanka doma za starejše občane Metlika. To je druga smrtna žrtev novega koronavirusa v Sloveniji. »V obeh primerih smrti okuženih s covidom-19 je šlo za osebi, stari okoli 90 let in z različnimi spremljajočimi obolenji,« je povedal minister za zdravje Tomaž Gantar.

Okužbo z novim koronavirusom so danes v Sloveniji do 14. ure potrdili pri skupno 414 ljudeh, kar je 31 več kot v soboto.