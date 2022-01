V Sloveniji hospitaliziranih nekaj več ljudi na navadnih oddelkih

V sredo so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ob 17.271 PCR-testih potrdili 10.288 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 59,6-odstoten.

Po podatkih vlade je hospitaliziranih 580 bolnikov, 150 jih potrebuje intenzivno nego. Umrlo je sedem covidnih bolnikov.

Hospitaliziranih je 14 covidnih bolnikov več kot dan prej, na intenzivnih covidnih oddelkih je eden manj. Najmlajši hospitaliziran bolnik je star 14 let, najmlajši bolnik na intenzivni negi pa 30 let.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.258.552 ljudi oz. 60 odstotkov populacije. Med starejšimi od 18 let je cepljenih 70 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 80 odstotkov.

Polno cepljenih je 1.205.178 ljudi oz. 57 odstotkov populacije, od tega 67 odstotkov starejših od 18 let in 78 odstotkov starejših od 50 let. S poživitvenim odmerkom je po podatkih vlade cepljenih 565.645 prebivalcev.