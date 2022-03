V Sloveniji in ponekod na tržaškem Krasu ledeno mrzlo jutro

Današnje jutranje temperature so bile po pričakovanjih ponekod, zlasti v zatišnih legah, nižje od včerajšnjih. Na Kraški planoti je deželna agencija za okolje Arpa namerila najnižjo nočno temperaturo pri Briščikih, kjer se je živo srebro spustilo do -4,7 stopinje Celzija. Na Proseku so namerili -4,6 stopinje Celzija, v Zgoniku -2,1 stopinje Celzija in v Šempolaju -1,4 stopinje Celzija. V Boljuncu, ki je bil včeraj z -2,9 stopinje Celzija najbolj mrzel kraj na Tržaškem, se danes živo srebro ni spustilo pod +0,8 stopinje Celzija. Odločilni faktor je bil tudi danes veter: kjer je ponehal, so bile temperature nižje zaradi krajevnih temperaturnih obratov.

Na Goriškem so bile nočne temperature danes za približno stopinjo Celzija višje od včerajšnjih, v glavnem med -1 do -2 stopinji Celzija (razen morebitnih krajevnih izrazitejših temperaturnih obratov).

O za ta čas zelo nizkih nočnih temperaturah, ki so jih zabeležili zlasti na Primorskem in Notranjskem, poroča danes Arso. Najbolj mrzlo je bilo na Babnem polju, kjer se je živo srebro spustilo do -12,2 stopinje Celzija. V zelo mrzlo jutro so se prebudili med drugim v Logatcu, kjer so namerili -10 stopinj Celzija, v Postojni, -9,2 stopinje Celzija, in v Ilirski Bistrici, kjer so namerili -8,4 stopinje Celzija.

V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo stanovitno in povečini sončno vreme, razen v petek, ko bo več oblakov. Jutri bo nekoliko topleje, od petka pa spet hladneje. Ob koncu tedna bo sončno in za ta čas hladno. Občasno bo pihala šibka do zmerna burja.