V Sloveniji jutri višanje cen pogonskih goriv

Regulirani ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest se bosta v torek zvišali. Bencin se bo podražil za 0,1 centa na 1,491 evra, dizel pa za 12,6 centa na 1,767 za liter, je objavilo gospodarsko ministrstvo. Cene bodo veljale do 12. septembra. Na avtocestnem križu trgovci cene oblikujejo prosto.

Cene 95-oktanskega bencina in dizla so v Sloveniji spet delno regulirane od 21. junija, ko je bilo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,755 evra, dizla pa 1,848 evra. Od takrat so se štiri 14-dnevna obdobja zapored zniževale, v torek pa se bodo torej zvišale.