V Sloveniji lani čutili več kot 180 potresov

Slovenijo je v letu 2020 streslo več kot 180 potresov, med njimi je bilo 161 lokalnih in vsaj 23 oddaljenih, nekatere so čutili tudi prebivalci FJK. Najmočnejši potres z nadžariščem v Sloveniji je bil 17. julija pri Čezsoči in je dosegel magnitudo 3,9, njegova intenziteta pa IV. stopnjo po evropski potresni lestnivi.

Najmočneje pa so se tla stresla ob potresu, ki je 29. decembra prizadel območje Petrinje na Hrvaškem. Njegova magnituda je bila 6,2, preliminarna intenziteta potresa v Sloveniji pa med V. in VI. stopnjo po evropski potresni lestvici. Prav tako so se v Sloveniji tla močno stresla tudi 22. marca ob potresu, ki je prizadel območje Zagreba.

Potres pri Petrinji je bil v svetovnih razmerah zelo močan potres. Običajno se na Zemlji letno dogodi le nekaj več kot 130 potresov magnitude med 6 in 7, poudarjajo strokovnjaki Arsa.