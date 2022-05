V Sloveniji le še 6807 aktivnih primerov okužbe

V petek so v Sloveniji ob 726 PCR-testih in 4270 hitrih antigenskih testih potrdili 387 okužb s koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je trenutno 6807 aktivnih primerov okužbe, kar je 360 manj kot dan prej. V petek so sicer zabeležili 24 primerov okužb manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov po podatkih NIJZ trenutno znaša 404, kar je 24 manj kot dan prej. Za 17 pa je manjše število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev, ki trenutno znaša 321.