V Sloveniji manj kot 300 hospitaliziranih covidnih bolnikov

V Sloveniji so včeraj ob 3558 PCR testiranjih potrdili 326 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 9,6-odstoten. Opravili so tudi 44.113 hitrih antigenskih testov, katere pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR testiranjem. Umrli so trije bolniki s covidom-19.

Hospitaliziranih je 295 covidnih bolnikov, kar je 21 manj kot v nedeljo, od tega jih 92 potrebuje intenzivno terapijo, štirje manj.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb po podatkih vlade znaša 309. Da bi izpolnili pogoje za prehod v zeleno fazo sproščanja ukrepov, mora biti sedemdnevno povprečje potrjenih okužb nižje od 300, kar naj bi dosegli predvidoma v sredo.