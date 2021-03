V Sloveniji manj kot 500 hospitaliziranih covidnih bolnikov

V Sloveniji so včeraj ob 5287 PCR testih potrdili 920 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 17,4-odstotka, kar je za dobro odstotno točko več kot dan prej. Opravili so tudi 27.194 hitrih antigenskih testov, čigar pozitivne izvide preverjajo s PCR testi. Umrlo je 6 covidnih bolnikov.

Število hospitaliziranih covidnih bolnikov je prvič po lanskem oktobru padlo pod 500, kar je eden od pogojev za prehod v rumeno fazo. Bolnišnično oskrbo je potrebovalo 498 oseb, kar je 23 manj kot v četrtek. Intenzivno nego pa so potrebovali trije bolniki več kot dan prej, in sicer skupaj 88. Iz bolnišnic so v petek odpustili 62 covidnih bolnikov.

Sedemdnevno povprečje števila okužb pa znaša 776. Za prehod v rumeno fazo se mora spustiti pod 600.