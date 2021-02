V Sloveniji najmanj hospitaliziranih v zadnjih treh mesecih

V Sloveniji so včeraj ob skupnem številu 14.545 testov potrdili 1267 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 19,6-odstoten, ob 5160 opravljenih PCR testih je bilo 1009 pozitivnih. Delež pozitivnih hitrih testov je bil 2,7-odstoten, opravili so jih 9385, pri čemer jih je bilo pozitivnih 258. Umrlo je 16 bolnikov s covidom-19. V domačo oskrbo so iz bolnišnic odpustili 74 oseb.

Število hospitaliziranih je prvič po zelo dolgem času, in sicer od 3. novembra lani, padlo pod 1000. V bolnišnicah se zdravi 989 bolnikov s covidom-19, kar je 23 manj kot v torek, od teh jih je 165 potrebovalo intenzivno zdravljenje, to število pa se ni spremenilo.

Manj kot 1000 covidnih bolnikov v bolnišnicah je skladno z vladnim načrtom prvi pogoj za oranžno fazo. Pod tisoč pa mora pasti tudi sedemdnevno povprečje potrjenih koronavirusnih okužb, ki je v sredo znašalo 1179.