V Sloveniji največ okužb v skupini 35 in 44 let

V nedeljo so v Sloveniji ob opravljenih 909 testiranjih potrdili 39 okužb z novim koronavirusom. Dva bolnika s covidom-19 pa sta umrla. V bolnišnici se je zdravilo 79 bolnikov, od tega 16 na intenzivni negi. Devet bolnikov so iz bolnišnice odpustili.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo v nedeljo v Sloveniji 1639 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, skupno pa so doslej okužbo potrdili pri 5388 osebah. Umrlo je 149 oseb s covidom-19.

Največ okužb so v nedeljo potrdili v starostni skupini med 35 in 44 let.