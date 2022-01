V Sloveniji največje število okužb po sredini novembra

V Sloveniji so včeraj ob 10.577 PCR testiranjih potrdili 4068 novih okužb z novim koronavirusom. Gre za največje število okužb po sredini novembra. Delež pozitivnih testov je bil 38,5-odstoten, kar je manj kot dan prej, ko je bil 45,3-odstoten. V primerjavi z minulim torkom so potrdili 2205 okužb več.

Število aktivnih okužb se je v primerjavi z dnevom prej povišalo za 2816 in znaša 23.041. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je v primerjavi z dnevom prej povišalo za 311 in znaša 2058, 14-dnevna pojavnost okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev pa za 133 in znaša 1086.

Umrlo je 6 bolnikov s covidom-19.

Hospitaliziranih je 542 covidnih bolnikov, kar je 11 več kot dan prej, od teh jih 160 potrebuje intenzivno zdravljenje, 2 manj.