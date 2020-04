V Sloveniji napadajo novinarje

V Sloveniji prihaja v zadnjem času do verbalnih in fizičnih napadov na novinarje, ki poročajo o koronavirusu, in na njihove sodelavce. V zadnjih dneh so napadli tri ekipe Televizije Slovenija. Prvo je pred dnevi verbalno napadel direktor občinske uprave Mestne občine Velenje Iztok Mori. Drugi primer se je zgodil v torek, ko je za zdaj neznani storilec v Ljubljani najprej verbalno grozil, nato pa grožnjo tudi uresničil in prerezal gume na vozilu snemalne ekipe. Tretji primer se je zgodil včeraj, ko so verbalno napadli ekipo oddaje Dobro jutro iz Regionalnega centra Maribor med snemanjem intervjuja na ulici v Mariboru.

Napad na novinarsko ekipo RTV Slovenija je med drugim ostro obsodil minister za javno upravo Boštjan Koritnik. »Ustrahovanje svobodnega novinarskega dela je zavržno in nesprejemljivo. Novinarji v času epidemije covid-19 tvegajo lastno zdravje za to, da o stanju ažurno obveščajo javnost, za kar se jim iskreno zahvaljujem,« je minister iz vrst SMC zapisal na Twitterju. Napade so obsodili še predstavniki nekaterih drugih političnih strank. Napade in grožnje novinarjem je ostro obsodilo tudi Društvo novinarjev Slovenije.