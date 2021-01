V Sloveniji naval na sneg

Ker je bilo vreme v Sloveniji včeraj slabše kot v soboto, ni bilo, kljub pandemiji, tako velikega obiska priljubljenih izletniških in pohodniških točk v gorah. Policisti so vseeno tudi včeraj opravljali poostren nadzor, v soboto je ta pokazal kršitve v 14 odstotkih. Med sobotnim navalom obiskovalcev na priljubljene izletniške točke so policisti opravili 2288 kontrol javnih krajev in zaradi kršitev odlokov, povezanih z epidemijo, izrekli 324 ukrepov, od tega 256 opozoril in »le« 68 prekrškovnih postopkov. Po skupnih podatkih Generalne policijske uprave (GPU) so policisti po državi v soboto prejeli 27 prijav o kršitvah odlokov o omejitvah zaradi širjenja novega koronavirusa, sami pa so ugotovili 150 kršitev odlokov.

Na območju PU Maribor so v soboto nadzor nad spoštovanjem odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi izvedli na 232 krajih. Prejeli so tri prijave domnevnih kršitev, sami pa zaznali 27 kršitev odloka. V 16 primerih so policisti kršiteljem izrekli opozorilo, v 12 primerih pa uvedli prekrškovni postopek po zakonu o nalezljivih boleznih. Na Štajrskem je bil najbolj množičen obisk Mariborskega in Areškega Pohorja, pred Arehom so nastajale tudi kolone. V večini primerov je šlo za dovoljeno gibanje zaradi izvajanja športnih aktivnosti znotraj regije. V osrednji Sloveniji so pravi sobotni naval zabeležili na Veliki planini, na Gorenjskem pa v Kranjski gori.

