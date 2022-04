V Sloveniji nižje število aktivnih okužb

V torek so ob 1390 PCR-testih in 11.977 hitrih antigenskih testih potrdili 2124 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje v bolnišnicah zaradi covida-19 na navadnih oddelkih zdravijo 105 bolnikov, intenzivno nego jih zaradi covida-19 potrebuje 18. Umrli so trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.

Potrdili so 1667 okužb več kot v ponedeljek. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno aktivnih 19.255 primerov okužbe, kar je 126 manj kot dan prej.

Zaradi covida-19 so na navadnih oddelkih hospitalizirani trije bolniki manj, na intenzivni negi pa je en bolnik več. Zaradi covida in s covidom je skupno v bolnišnicah 259 ljudi, kar je sedem manj kot dan prej. Na intenzivni negi se zaradi covida ali s covidom zdravi 28 ljudi, trije manj kot prejšnji dan.

Število potrjenih primerov okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 908, kar je za sedem manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje pa je višje za 78 in znaša 1097.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.265.067 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.221.005.