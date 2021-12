V Sloveniji nocoj obilnejše sneženje, v FJK okrepljen jugo

Danes zvečer (sreda) in sprva v noči na četrtek Arso pričakuje v večjem delu Slovenije nekoliko intenzivnejše sneženje, marsikje v notranjosti bo v razmeroma kratkem času zapadlo nekje od 10 do 20 cm snega.

Razlog za to bo razvoj ciklona nad severnim Sredozemljem. Njegovo središče bo sredi dneva najprej nad Genovskim zalivom, v večernih urah pa se bo ciklon pomaknil nad severni Jadran in s tem vplival tudi na vreme pri nas. Ob Obali in tudi v notranjosti Istre bo zapihal okrepljen jugo.

Največ novega snega do četrtka zjutraj Arso pričakuje v Julijskih Alpah, lahko tudi okoli pol metra. Okoli 30 cm ga lahko zapade v pasu od dela Notranjske do Gorenjske, v osrednjem delu Slovenije bo predvidoma padlo od 10 do 20 cm snega, na vzhodu pa od 5 do 10 cm. Sneženje bo intenzivno, saj bo večina padavin padla v obdobju 6 ur.

Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo zaradi toplejšega zraka v višinah in hladnejšega pri tleh najverjetneje tudi deževalo pri negativni temperaturi. Prehodno bo možna poledica in žled.

Zaradi okrepljenega juga, nizkega zračnega tlaka in visokega valovanja bo povišana gladina morja. Morje lahko poplavi nižje dele obale v višini od 20 do 30 cm, opozarja Arso.

V FJK so bodo v popoldanskih urah začele pojavljati prve padavine, ki se bodo okrepile in bodo zvečer povečini zmerne do močne. V Alpah in v predalpskem pasu bo močno snežilo, drugod bo zaradi okrepljenega juga, ki bo prinašal toplejši zrak, deževalo. Civilna zaščita iz FJK je včeraj razglasila rumeni alarm zaradi obilnih padavin in okrepljenega juga.

Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami. Zapihala bo burja, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okrog 500 metrov. Popoldne bodo padavine ponehale.

V petek bo zmerno do pretežno oblačno in mrzlo.