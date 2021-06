V Sloveniji novo logistično vozlišče Huaweija

Družba Huawei se je odločila v Sloveniji vzpostaviti osrednje regijsko logistično vozlišče za okoli 19 trgov srednje in jugovzhodne Evrope. S tem bo povečala pretok lastnega blaga čez Luko Koper, v bližini brniškega letališča bodo za ta namen zgradili nove skladiščne zmogljivosti. Multiplikativna vrednost odločitve je več deset milijonov evrov. Povečanje skladiščnih zmogljivosti, ki jih Huawei vzpostavlja v bližini Brnika, bo potekalo v dveh korakih. Najprej bodo izvedli razširitev na 4000 kvadratnih metrov, v drugem koraku pa na 6000 kvadratnih metrov, so danes sporočili iz Huaweija.

Kot so pojasnili, bo odločitev za vzpostavitev logističnega vozlišča preusmerila transportne tokove njihovega blaga skozi pristanišče v Kopru in brniško letališče za 13 držav EU in šest držav zunaj EU. Vrednost te naložbene odločitve ocenjujejo na okoli devet milijonov evrov letno s potencialom za nadaljnjo rast. Huawei že danes skozi koprsko pristanišče prepelje približno 185.000 kubičnih metrov tovora iz Kitajske do Madžarske in naprej na evropske trge. Z odločitvijo o vzpostavitvi lastnega logističnega vozlišča v Sloveniji nameravajo skrajšati dobavne roke dostave blaga kupcem iz EU.