V Sloveniji so včeraj ob rekordnem številu 3557 testiranj potrdili 137 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ doslej. Štirje bolniki s covidom-19 so umrli. Aktivno okuženih je 1116 ljudi. Hospitaliziranih je 67 bolnikov, med katerimi jih 11 leži na intenzivni negi. Iz bolnišnice so včeraj odpustili 4 osebe.

Vladni govorec Jelko Kacin je med drugim izpostavil naraščanje okužb v domu za starejše v Rogaški Slatini, povečuje se tudi število okuženih v Pivki, ki je eno izmed žarišč virusa.