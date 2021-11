V Sloveniji od danes v veljavi strožji ukrepi

V Sloveniji so od danes v veljavi novi ukrepi, ki jih je vlada v petek sprejela za zajezitev širjenja epidemije covida -19. Določila je strožje preverjanje pogoja PCT pri vseh dejavnostih. Ob dokazilu PCT bodo morali ljudje pokazati tudi osebni dokument. V gostinskih lokalih je dovoljena strežba le pri mizah, in sicer od 5. do 22. ure. Hitri testi in testi za samotestiranje bodo znova brezplačni. Od 15. novembra pa se bodo učenci morali v šolah testirati kar trikrat tedensko. PCT pogoj bodo morali odslej izpolnjevati starejši od 12 let. V trgovinah z osnovnimi življenjskimi izdelki bo za vsakega obiskovalca moralo biti zagotovljenih najmanj 10 kvadratnih metrov. Ob vhodu v trgovino bo moralo pisati, koliko ljudi je lahko naenkrat v njej. V gostinskih lokalih je po novem možna le strežba pri mizah, in sicer med 5. in 22. uro. Začasno bo prepovedano tudi zbiranje, razen v ožjem družinskem krogu. Med odzivi gostincev in trgovcev je tudi nekaj zadržkov, saj se nekateri gostje in stranke ne želijo identificirati, poročajo Primorske novice.