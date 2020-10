V Sloveniji od torka dalje gibanje omejeno na občine

Slovenska vlada je na nedeljski dopisni seji izdala odlok, s katerim zaradi preprečevanja širjenja epidemije novega koronavirusa od torka dalje začasno omejuje prehajanje med občinami, razen za trinajst izjem. Odlok še določa, da maske ob najmanj trimetrski razdalji niso potrebne na zelenih površinah in pri športno-rekreacijski dejavnosti.

Kot je zapisano v sporočilu po nedeljski dopisni seji vlade, odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi določa, da bo prehajanje med občinami tudi od torka dalje dovoljeno za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma za namen oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom.

Poleg tega bo prehajanje občinskih meja še naprej mogoče za dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona ter za dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Še naprej ostaja omejeno gibanje ljudi med 21. in 6. uro. Izjeme ostajajo iste kot doslej, torej odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog, dostop in nudenje storitev za nujne primere, opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil ali potovanje oseb.