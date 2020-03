V Sloveniji odslej gibanje le v lastni občini

Od polnoči (v ponedeljek) bo v Sloveniji, podobno kot v Italiji, prepovedano gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Vladni odlok določa nekaj izjem, med drugim za prihod na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti in nego družinskih članov. V zaprtih prostorih bo obvezna uporaba mask, šalov, rut ali podobne zaščite, ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic. Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin bo še naprej dovoljen, a le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Še naprej velja, da so gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju dovoljeni skupinam ljudi, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin, skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Vlada Janeza Janše se je zavzela za prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča tudi spričo množičnih sobotnih obiskov Istre, Bleda in drugih letoviščarskih krajev po Sloveniji. V nedeljo se ta naval na srečo ni ponovil. Očitno je med ljudmi prevladala razsodnost.