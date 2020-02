V Sloveniji opravili 49 testov, vsi so negativni

V Sloveniji so doslej opravili 49 testov na koronavirus in vsi so bili negativni, je pojasnila državna sekretarka a ministrstvu za zdravje Simona Repar Bornšek na današnji seji odbora DZ za zdravstvo.

Vzorce za zdaj testirajo le v Ljubljani in Mariboru, jutri (sreda) pa se bodo pogovarjali še z laboratorijem za Primorsko. Napovedala je tudi, da bodo na ministrstvu za zdravje vsak dan opoldne javnost obvestili o odvzetih brisih in morebitnih potrjenih primerih okužbe z novim koronavirusom.

Simona Repar Bornšek je tudi opozorila, da na spletni strani inštituta vseskozi objavljajo aktualne in ključne informacije za zaščito zdravja prebivalcev.