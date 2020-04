V Sloveniji osem novih potrjenih okužb

V Sloveniji so včeraj odkrili 8 novih primerov okužbe s koronavirusom in zabeležili eno smrtno žrtev. Opravili so 541 testiranj, kar je, podobno kot v nedeljo, manj kot običajno, ker se je v preteklih prazničnih dneh odvzema vzorcev udeležilo bistveno manj ljudi, je sporočil vladni govorec Jelko Kacin. Opozoril je, da na tej podlagi nadaljevanja trendov ni mogoče sklepati in da je v bolnišnicah vsak dan več bolnikov s covidom-19, prav tako pa raste število bolnikov na intenzivni negi.

Včeraj je bilo skupno 103 hospitaliziranih, to je osem več kot v nedeljo, na intenzivni negi jih je bilo 35. Skupaj so doslej v Sloveniji opravili 35.946 testiranj, potrjenih pa je bilo 1220 okužb z novim koronavirusom.