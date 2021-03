V Sloveniji ovadili Cecilio Marogna zaradi pranja denarja

Slovenski kriminalisti so zaradi suma pranja denarja podali kazensko ovadbo zoper italijansko državljanko, ki si je s sostorilci pridobila 575.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Gre za 40-letno Cecilio Marogna, ki so jo oktobra lani aretirali v Milanu. V zaporu San Vittore je prebila 17 dni, zatem so jo pogojno izpustili.

Kriminalisti z ljubljanske policijske uprave so primer začeli preiskovati marca lani, potem ko so prejeli obvestilo Urada za preprečevanje pranja denarja. Preiskava je pokazala, da je Cecilia Marogna v letu 2019 z doslej neugotovljenimi sostorilci v Italiji zagrešila več kaznivih dejanj, ki jih obravnavajo tudi italijanski varnostni organi.

Sredstva, ki jih je Marogna protipravno pridobila, so bila nakazana na več računov v Sloveniji, kjer je osumljenka odprla podjetje Logsic d.o.o., ki naj bi se ukvarjalo s humanitarnimi dejavnostmi. S sredstvi, ki naj bi jih prejela iz vatikanske javne blagajne za pomoč pri prizadevanjih za izpustitev ugrabljenih misijonarjev, je Marogna prosto razpolagala in jih trošila v nasprotju z namenom, poleg tega jih je tudi prenakazovala na druge račune in tako zakrila izvor denarnih sredstev, navajajo kriminalisti.

V sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in z Uradom za preprečevanje pranja denarja so ugotovili, da je na računu ene izmed slovenskih družb še vedno kakih 170.000 evrov. »Ta sredstva so bila uspešno zavarovana. Opravljena je bil hišna preiskava pri slovenskem državljanu, ki je z osumljenko sodeloval pri izvršitvi kaznivega dejanja. V preiskavi so bile zasežene listine in elektronske naprave, ki so bile poslane v analizo,« so zapisali policisti.

Primer »kardinalove dame« so lani razkrili v italijanski televizijski oddaji Le Iene, kjer so od anonimnih virov pridobili dokazila o tem, da se je iz državne blagajne Svetega sedeža v Slovenijo steklo za dobrega pol milijona evrov. Za pridobitev sredstev naj bi bilo odločilno posredovanje nekdanjega kardinala Angela Becciuja, ki je bil odstavljen zaradi vpletenosti v večji finančni škandal. S pridobljenim denarjem naj bi Marogna kupovala obleke, torbice in pohištvo luksuznih znamk.