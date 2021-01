V Sloveniji postopno manj hospitaliziranih bolnikov s covidom-19

V Sloveniji so včeraj ob skupnem številu 12.793 testiranj potrdili 1290 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 23-odstoten, hitrih testov pa 3,6-odstoten. Opravili so 4299 PCR testov, pri čemer jih je bilo 987 pozitivnih, ob 8494 hitrih testih pa so odkrili 303 okužbe.

Umrlo je 22 covidnih bolnikov. Število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 se postopno zmanjšuje. Na covidnih oddelkih jih je bilo 1047, kar je 35 manj kot v četrtek, na oddelkih za intenzivno nego pa se jih je zdravilo 165 oz. 4 manj kot v četrtek.

V Sloveniji je od začetka pandemije skupno umrlo 3490 bolnikov s covidom-19, trenutno pa je okrog 17.200 aktivnih primerov okužbe.