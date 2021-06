V Sloveniji postopno upada število hospitaliziranih covidnih bolnikov

V Sloveniji so včeraj ob 4166 PCR testiranjih potrdili 374 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 9-odstoten. Opravili so tudi 27.134 hitrih antigenskih testov, katere rezultate potrjujejo še s PCR testiranjem. Umrli so štirje bolniki s covidom-19.

Hospitaliziranih je 214 covidnih bolnikov, kar je 13 manj kot v ponedeljek, od teh je 62 v enotah intenzivne nege, pet manj.

Sedemdnevno povprečje potrjenih dnevnih okužb znaša 273 in je torej za dva manjše kot včeraj. Zabeležili pa so 51 novih okužb več.

S prvim odmerkom je bilo doslej v Sloveniji cepljenih 667.616 oseb, z drugim pa 418.370.