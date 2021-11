V Sloveniji so v nedeljo ob 2226 PCR testih potrdili 1034 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je tako znašal 46,5 odstotka, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Umrlo je 19 covidnih bolnikov. V bolnišnicah zdravijo 1156 bolnikov, 281 jih potrebuje intenzivno nego. Najmlajši covidni bolnik v bolnišnici je star 26 let, najmlajši bolnik, ki potrebuje intenzivno nego, pa 27 let, kažejo podatki vlade.