V Sloveniji so včeraj ob 1399 testih potrdili 13 novih okužb z novim koronavirusom. Dve okužbi so potrdili tudi na Primorskem, in sicer v Kopru in Ajdovščini.

Hospitaliziranih je bilo osem bolnikov s covidom-19, v domačo oskrbo niso odpustili nobenega. Prav tako ni bilo novih smrtnih žrtev.

V Sloveniji so do včeraj skupno potrdili 1613 okužb z novim koronavirusom.