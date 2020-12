V Sloveniji potrdili 2410 novih okužb

V Sloveniji so včeraj ob 13.166 testiranjih (skupno število hitrih in PCR testov) potrdili 2410 novih okužb z novim koronavirusom. Skupni delež pozitivnih testov je bil 18,30-odstoten. Po podatkih vlade so opravili 5764 PCR testov in z njimi potrdili 1848 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 32,1 odstotka. Poleg tega so opravili 7402 hitrih testov in potrdili 562 okužbe, kar znaša 7,6 odstotka. Umrlo je 34 bolnikov s covidom-19.

Hospitaliziranih je bilo 1172 bolnikov s covidom-19, kar je 2 manj kot v ponedeljek, medtem ko so na intenzivni negi sprejeli 12 novih bolnikov in jih je skupaj 210. V domačo oskrbo so odpustili 98 bolnikov.

Iz bolnišnic so odpustili 98 ljudi, v bolnišnice pa so jih skupaj sprejeli123. V Sloveniji je trenutno 19.284 aktivno okuženih z novim koronavirusom.